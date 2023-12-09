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Коттеджи в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Агроусадьба недалеко от Вилейского водохранилища в направлении Минск- Нарочь рядом с рекой В…
€60,333
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Параметры недвижимости в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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