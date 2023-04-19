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Купить недвижимость в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Людвиново, Беларусь
Дом
Людвиново, Беларусь
59 м²
€ 13,667
Продается жилой дом в живописном месте аг.Людвиново. Участок 0.25 Га. Пожизненно наследуемом…
Домв Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 9,749
Изменение цены!! Цена снижена Дом в деревне Задворье - уникальное расположение  дома&nb…

Параметры недвижимости в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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