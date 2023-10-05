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Дома в Любчанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с садом, с отделкой деревом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с отделкой деревом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продаётся уютный дом в очень тихом и красивом месте на берегу реки. Дом полностью готов к пр…
€20,939

Параметры недвижимости в Любчанский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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