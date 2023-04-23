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Квартиры в Любашевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Любашевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любашевский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/2 Этаж
€ 7,660
Продается 3-комн. квартира по адресу Брестская обл., д. Борки, ул. Школьная, 2. Параметры кв…

Параметры недвижимости в Любашевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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