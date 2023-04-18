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Купить дом в Любанский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Порса, Беларусь
Дом
Порса, Беларусь
50 м²
€ 11,808
Продаётся отличный готовый дом в пригороде г. Вилейка! Адрес: д. Порса, ул. Центральная ❤️ П…
Домв Порса, Беларусь
Дом
Порса, Беларусь
495 м²
€ 11,808
Продаётся отличный готовый дом в пригороде г. Вилейка! Адрес: д. Порса, ул. Центральная ❤️ П…
Коттеджв Любанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Любанский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 35,699
Продается дом рядом с Вилейским вдхр.100% готовности. Готов к проживанию. Выполнен качествен…
Домв Любанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любанский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 36,614
Продаем дом с большим участком в Снежково.  Добротный, просторный, светлый дом, построе…
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
95 м²
€ 15,561

Параметры недвижимости в Любанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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