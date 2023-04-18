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Купить квартиру в Любанский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/3 Этаж
€ 10,893
Просторная 3-комнатная квартира в центре аг.Любань, Вилейского р-на. Агрогородок Любань …

Параметры недвижимости в Любанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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