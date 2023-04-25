Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Столбцовский район
  5. Литвенский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи в Литвенский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Литвенский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 104,816
Дом с участком на хуторе Петрово Адрес: х. Петрово, ул. Озёрная ⭕️ О Вашем будущем доме: - Б…

Параметры недвижимости в Литвенский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти