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Купить квартиру в Литвенский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Литвенский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 2/3 Этаж
€ 16,387
В хотите жить в деревне, но с комфортом? Тогда это предложение для Вас! Продается отличная ч…

Параметры недвижимости в Литвенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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