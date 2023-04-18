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Купить недвижимость в Литвенский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 23,579
Продается добротный жилой дом в живописном месте. Водоем с крыницами примыкает к участку. В …
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 111,884
Дом с участком на хуторе Петрово Адрес: х. Петрово, ул. Озёрная ⭕️ О Вашем будущем доме: - Б…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 22,668
Одноуровневый дом на участке 25 соток! Адрес: д. Тесновая 2, ул. Центральная ❤️Полностью гот…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 10,833
Продается дом в 66 км от МКАД, Гродненское направление, Столбцовский район, д. Зеневичи, 195…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 3,505
Продается дом в деревне. Нужен ремонт и вложения, но возможно кому-то подойдёт для постоянно…
Домв Литва, Беларусь
Дом
Литва, Беларусь
79 м²
€ 70,098
Продается, в 60 км от МКАД, дом с участком (24,26+0,74) 25,0 соток - частная собственность, …
Квартира 4 комнатыв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Литвенский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 2/3 Этаж
€ 16,387
В хотите жить в деревне, но с комфортом? Тогда это предложение для Вас! Продается отличная ч…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 22,304
Продается дом в деревне Рудевичи    Деревня находится в 60 км от города в Гродненс…
Домв Куль, Беларусь
Дом
Куль, Беларусь
53 м²
€ 10,242
Продается деревянный дом в д. Куль, Литвенский сельсовет, Столбцовский район, Раковское напр…

Параметры недвижимости в Литвенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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