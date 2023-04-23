Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Речицкий район
  5. Лисковский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Лисковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лисковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лисковский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 22,440
Продаётся кирпичный дом из белого кирпича: 97,1/44,8/10,5 м2,   утеплённый пе…

Параметры недвижимости в Лисковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти