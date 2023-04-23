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Дома в Липский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Липский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 9,462
Продается дом возле Несвижа, в тихом спокойном месте в д.Крутой Берег, 100 км от МКАД. Жилой…

Параметры недвижимости в Липский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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