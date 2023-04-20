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Купить недвижимость в Липнишковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Липнишки, Беларусь
Дом
Липнишки, Беларусь
130 м²
€ 27,393
Общая площадь 130, жилая 83, кухня 11 метров. Пять комнат, ванная комната, топочная и кладов…

Параметры недвижимости в Липнишковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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