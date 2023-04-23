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Дома в Липенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 12,617
Дом и все необходимые постройки в шикарном месте. На удалении от городов и больших трасс, с …

Параметры недвижимости в Липенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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