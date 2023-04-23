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Дома в Лиозненский район, Беларусь

Бабиновичский сельский Совет
1
1 объект найдено
Дом в Бабиновичи, Беларусь
Дом
Бабиновичи, Беларусь
81 м²
€ 17,123

Параметры недвижимости в Лиозненский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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