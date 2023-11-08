Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Лепельский сельский Совет
  5. Квартиры

Квартиры в Лепельский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/26
Квартира в экологически чистом районе Минска на 16 этаже! Каркасно-блочный дом повышенной ко…
€59,772
Квартира 3 комнаты с домофоном в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Парковая, 2007 г.п., 5 / 5 кирпич, 78,0 / 72,6 / 41,4…
€25,069
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/19
Без комиссии агентству! Можно купить за: 119008 европейских раблей/141396 американских рубле…
€140,527
Квартира 3 комнаты в Большие Мотыкалы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Мотыкалы, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, аг. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 1986 г.п., 1 / 4 кирпич, 71,1 /…
€37,603
Коттедж с гаражом, с ландшафтным дизайном в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с ландшафтным дизайном
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 243 м²
Продается современный коттедж возле Минска. Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Каменная Горка…
€935,392
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гвардейская, 2017 г.п., 7 / 10 панель, 65,5 / 63,4 / 37,…
€58,930
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся половина дома в обалденном месте Минска на улице Тепличная. Престижный район город…
€84,185
Квартира 1 комната с домофоном, новое здание, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном, новое здание, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2022 г.п., 6 / 9 кирпич, 36,3 / 33,8 / 28,6 / -,…
€42,934
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом, с подвалом в Головачи, Беларусь
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом, с подвалом
Головачи, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Расположение: Гродненский район,Скидельский с/с, д. Головачи, ул.Заречная, д. 131. Хороший п…
€46,770
Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/10
Лот 4006. Квартира в каркасно-блочном доме (заполнение газосиликатными блоками). Удобная пла…
€71,090
Дом с мебелью в Гродно, Беларусь
Дом с мебелью
Гродно, Беларусь
Площадь 139 м²
Стильный и уютный дом в д. Зарица, в нескольких минутах езды на автомобиле до центра Гродно.…
€173,048
Квартира 3 комнаты с мебелью, с бытовой техникой в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты с мебелью, с бытовой техникой
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 8/11
Продается светлая уютная 3-комнатная квартира с двумя спальнями и двумя санузлами в ЖК «Маяк…
€186,985

Параметры недвижимости в Лепельский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти