Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Лепельский район
  5. Лепельский сельский Совет

Купить недвижимость в Лепельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Лепельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лепельский сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 34,692
Продажа дома в д.Завидичи с выходом на Лепельском озеро!!! Дом расположен немного на возвыше…
Домв Лепельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лепельский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 6,682
Продаётся дом с участком в живописном, красивом, экологически чистом месте, рядом с озером..…

Параметры недвижимости в Лепельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти