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Купить дом в Ленинский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
49 м²
€ 17,843
Продается жилой дом в аг. Ленинский.   Одноуровневый деревянный дом 1960 года постройки…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 36,415
Лот 6758. Ищете уединения? Место отдыха от города, где можно найти единение с природой? Новы…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 36,296
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем капитальный, построенный дл…
Домв Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
66 м²
€ 17,843
Продается жилой деревянный дом 1960 года постройки с участком 19,5 соток. Дом одноуровневый …
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 15,476
Лот 6260. В продаже жилой дом, расположенный в деревне Жабинковского района. Дом выполнен из…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 63,726
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 181,7 кв…

Параметры недвижимости в Ленинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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