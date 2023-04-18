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Купить квартиру в Ленинский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Ленинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ленинский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 9,104
1-комнатная квартира, санаторий Буг, 1979 г.п., 3 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,3 / 6,9, сану…
Квартира 2 комнатыв Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается светлая и уютная 2-х комнатная квартира в аг. Ленинский. Общая площадь 42,7 м.кв. …

Параметры недвижимости в Ленинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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