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Жильё в Лелюкинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лелюкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лелюкинский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 15,268
Продается дом со всеми удобствами в деревне хуторского типа. Полностью отремонтирован и моде…

Параметры недвижимости в Лелюкинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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