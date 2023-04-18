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Купить дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 26,088
Шикарная дача из сруба с выходом к озеру! Адрес: СТ Апельсин ⭕️ Преимущества нашего дома и у…
Домв Засковичи, Беларусь
Дом
Засковичи, Беларусь
84 м²
€ 29,200
Одноэтажный блочный дом в аг. Засковичи Адрес: аг. Засковичи, пер. Колхозный ❤️ Одноуровневы…
Домв Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 7,781
Дёшево продаётся дача в д.Мороськи, СТ "Родничок -83" Покупка этой дачи-отличный&n…

Параметры недвижимости в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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