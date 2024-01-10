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Коттеджи в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с гаражом, с садом, с баней в Лебедево, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Лебедево, Беларусь
Площадь 179 м²
❤️ Дом построен только из качественных материалов! ❤️ Возможен ОБМЕН на квартиру с доплатой.…
€68,156
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Параметры недвижимости в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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