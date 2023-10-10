Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Лида

Жильё с бассейном в Лида, Беларусь

квартиры
66
дома
36
2 объекта найдено
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Лида, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Продается замечательный дом, готовый к проживанию! Дом из железобетонный панелей утеплён мин…
€122,889
Дом с бассейном, с гаражом, с камином в Лида, Беларусь
Дом с бассейном, с гаражом, с камином
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
€250,504

Параметры недвижимости в Лида, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти