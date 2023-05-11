Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Лидский район
  5. Лида
  6. Коттеджи

Коттеджи в Лида, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 188 м²
€ 145,923

Параметры недвижимости в Лида, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти