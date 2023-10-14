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Дома с бассейном в Лидский район, Беларусь

Лида
8
Берёзовка
3
Третьяковский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом в Лида, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с гаражом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Продается замечательный дом, готовый к проживанию! Дом из железобетонный панелей утеплён мин…
€123,662

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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