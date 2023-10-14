ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Лидский район
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в Лидский район, Беларусь
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
3
76 м²
2/25
Продается 3-комнатная квартира, дом "Осло" в престижном жилом комплексе «Минск Мир». Свободн…
€70,527
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Минск, Беларусь
2
1
58 м²
9/9
Представляем вашему вниманию 2-комнатную квартиру по ул. Тикоцкого 46 к 1. Общая площадь …
€60,880
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Сонечный, Беларусь
1
49 м²
2/5
Продается 1-комн. квартира по адресу: Минский район, Боровлянский с/c, п. Сонечный, Логойско…
€61,736
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Лесной, Беларусь
3
80 м²
8/10
Продажа 3-х комнатной, уютной, светлой квартиры, с современным ремонтом По ул. Н.Н. Александ…
€110,773
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
4
67 м²
6/10
Квартира в доме «Миконос» в жилом квартале «Средиземноморский». Срок сдачи дома-2023! Свобо…
€86,820
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с металлическая дверь
Гомель, Беларусь
1
29 м²
1/9
Продаем 1 комнатную квартиру большой жилой площади, в доме малосемейного типа, на пр-те Косм…
€13,508
Рекомендовать
Дом с бассейном, с садом, с теплицей
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
Продается 2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г. Борисова. В дом…
€14,744
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
2
49 м²
1/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Центральная, 1973 г.п., 1 / 5 кирпич, 50,9 / 49,1 / 30…
€23,591
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, в центре города
Минск, Беларусь
4
305 м²
2/8
Продажа квартиры г. Минск, ул. Киселёва, д.17 Получено разрешение на реконструкцию, с послед…
€594,531
Рекомендовать
Дом с гаражом, с баней, с беседкой
Заречье, Беларусь
209 м²
Предложение редкое и уникальное. 25 соток (приватизированной земли) с домом на берегу озера,…
€152,200
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь
Минский район, Беларусь
1
28 м²
5/5
ЖК "Соколиный край" - Ваш маленький рай! малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрыти…
€26,782
Рекомендовать
Дом с мебелью, с баней
Логойск, Беларусь
65 м²
Самое время купить дом Адрес: Логойск, ул. Первомайская. ❤️ Представляем Вашему вниманию тр…
€42,711
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL