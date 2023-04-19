Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Барановичский район
  5. Леснянский сельский Совет

Купить недвижимость в Леснянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттеджв Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Леснянский сельский Совет, Беларусь
111 м²
€ 113,894
Продажа жилого дома в д. Павлиново! * Площадь: общая – 110,6 кв.м., жилая – 55,7…

Параметры недвижимости в Леснянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти