Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Ляденский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Ляденский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ляденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 276 м²
    Продается отличный кирпичный дом недалеко от Червеня. Дав уровня, большая площадь, функц…
€63,181
Дом с теплицей в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Дом с теплицей
Ляденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается дача по Могилевской трассе недалеко от г. Червень. Просторный дом для большой семь…
€9,241

Параметры недвижимости в Ляденский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти