ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Лепельский район
Комнаты
Количество комнат в Лепельский район, Беларусь
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с садом
Леоновичи, Беларусь
62 м²
Продается жилой дом в Несвижском районе, д. Леоновичи Продается жилой дом 62,3 кв.м общей …
€5,309
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2
41 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в г.Бресте. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,1 кв.м, общ.-…
€25,056
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Борисов, Беларусь
2
58 м²
5/5
Продается светлая, просторная 2-комнатная квартира по ул. Люси Чаловской. Новостройка 2012 …
€43,312
Рекомендовать
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
93 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 92,8 кв.м, общ.- 92,8 кв.м…
€74,516
Рекомендовать
Коттедж новое здание, с гаражом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
262 м²
Продается двухуровневый коттедж в квартале малоэтажной застройки «Дубровский квартал». Дом п…
€284,092
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном
Минск, Беларусь
1
43 м²
5/19
Дом расположен в удобном для проживания месте
€59,613
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
2
43 м²
5/5
2-комнатная квартира, г. Брест, б-р Космонавтов, 1964 г.п., 5 / 5 кирпич, 44,0 / 43,2 / 29,8…
€31,669
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, новое здание
Минск, Беларусь
3
63 м²
20/25
Квартал «Центральная Европа» - это настоящая жемчужина многофункционального комплекса Minsk …
€69,052
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
2
31 м²
1/3
2-комнатная квартира, г. Брест, б-р Космонавтов, 1958 г.п., 1 / 3 кирпич, 30,8 / 30,8 / 19,4…
€42,847
Рекомендовать
Квартира 1 комната с домофоном, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
1
40 м²
6/9
Хорошее расположение дома. До станции метро "Каменная Горка" 15 минут пешком или две останов…
€55,794
Рекомендовать
Дом
Жабинка, Беларусь
44 м²
Жилой дом. г.Жабинка. Брус / деревянная вагонка / шифер. Фундамент: ленточный монолитный; ма…
€19,095
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
4
2
116 м²
1/1
€115,407
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лепельский район, Беларусь
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL