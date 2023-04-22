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Дома в Лепельский район, Беларусь

Лепельский сельский Совет
2
Волосовичский сельский Совет
1
Домжерицкий сельский Совет
1
Лепель
1
Слободской сельский Совет
1
10 объектов найдено
Дом в Лепельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лепельский сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 34,155
Продажа дома в д.Завидичи с выходом на Лепельском озеро!!! Дом расположен немного на возвыше…
Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 85,522
Продается дом в живописном месте. Удобный выезд на трассу M3 (Витебск–Минск): 150 км д…
Коттедж в Лепель, Беларусь
Коттедж
Лепель, Беларусь
136 м²
€ 198,261
Продаётся шикарный коттедж в одном из красивейших и экологически-чистых мест Беларуси. Дом с…
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 24,332
 Дом на берегу озера!(40% готовности), аг. Камень. Лепельский район. 2021 года постройк…
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
203 м²
€ 135,178
Продается новый современный коттедж с баней, расположенный на берегу озера, в живописном тих…
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 36,047
Продается дом в живописнейшем месте, на берегу озера, в аг. Камень. Витебская обл., Леп…
Дом в Лепельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лепельский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 6,579
Продаётся дом с участком в живописном, красивом, экологически чистом месте, рядом с озером..…
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
99 м²
€ 31,091
Продается дом (НЗКС) на берегу живописного озера Островно, д. Поземщина, ул. Центральная, Ви…
Дом в Волосовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волосовичский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 26,945
Дом на берегу озера живописном месте с участком в 15 соток (выход к воде из участка)!! …
Дом в Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 49,565
Продаётся уникальный загородный дом(хутор) на берегу "Березинского канала" в уника…

Параметры недвижимости в Лепельский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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