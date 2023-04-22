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Коттеджи в Лепельский район, Беларусь

Лепель
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Лепель, Беларусь
Коттедж
Лепель, Беларусь
136 м²
€ 198,261
Продаётся шикарный коттедж в одном из красивейших и экологически-чистых мест Беларуси. Дом с…

Параметры недвижимости в Лепельский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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