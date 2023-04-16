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Купить недвижимость с бассейном в Лошанский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 373,790
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
326 м²
€ 391,804
Продается VIP-усадьба Куты, 15 км от МКАД по Молодечненскому направлению. Усадьба занимает у…

Параметры недвижимости в Лошанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
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