ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Лошанский сельский Совет
Дуплексы
Дуплексы в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
2
47 м²
5/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Суворова, 1976 г.п., 5 / 5 панель, 47,5 / 46,8 / 27,2 / …
€37,690
Рекомендовать
Квартира
Слуцк, Беларусь
59 м²
6/9
Продажа 1/3 доли в 3-комнатной квартире в центре г. Слуцка, по ул. Копыльской, 33. Здесь мож…
€7,085
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
3
53 м²
1/2
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Шоссейная, 1950 г.п., 1 / 2 кирпич, 52,8 / 52,8 / 39,7 /…
€29,755
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
3
107 м²
24/26
Эксклюзивный дизайн проект , полностью меблирована. Для всех отделочных и внутренних работ и…
€406,090
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
3
56 м²
18/25
Дешёвая квартира в ЖК Минск Мир! Квартира без отделки свободной планировки, что позволит вам…
€66,709
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города
Минск, Беларусь
2
64 м²
9/9
Продается двухкомнатная квартира с шикарной планировкой в центре города, рядом с метро и Ком…
€93,517
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2
57 м²
7/9
Продается двухкомнатная квартира с достойным ремонтом на седьмом этаже девятиэтажного панель…
€32,117
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с домофоном, с мебелью, в центре города
Воложин, Беларусь
5
88 м²
5/6
Продается большая 5-комнатная двух-уровневая квартира, расположенная на 5 и 6 этаже. 2 Сану…
€33,062
Рекомендовать
Дом
Приборово, Беларусь
40 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1941 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,0 кв.м, общ.- 40,0 кв.м, жил.- 22…
€6,140
Рекомендовать
Дом
Брест, Беларусь
51 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1961 г.п., жилая пристройка 1979 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 66,8 кв.м, общ.-…
€63,289
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Жабинка, Беларусь
4
83 м²
5/5
4-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1981 г.п., 5 / 5 панель, 83,1 / 56,5 / 9,0, …
€29,283
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Минск, Беларусь
3
1
78 м²
3/5
Продается уникальное предложение на рынке недвижимости Минска. Уникальность данной кварти…
€89,739
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лошанский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL