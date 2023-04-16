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Купить коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 130,601
Продается коттедж у культурно-исторического комплекса Линия Сталина, аг. Лошаны, 17 км от МК…
Коттеджв Лошаны, Беларусь
Коттедж
Лошаны, Беларусь
262 м²
€ 40,441
Коробка под крышей. Дом находится в процессе ввода в эксплуатацию. Коробка в 3 уровня ( цоко…
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 373,790
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттеджв Бровки, Беларусь
Коттедж
Бровки, Беларусь
178 м²
€ 103,580
Дом с земельным участком в частной собственности 0,25 га располагается в живописном месте, д…
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 58,095
Продаётся новый современный коттедж в д.Динаровичи, Молодечненское направление, Минский райо…
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
326 м²
€ 391,804
Продается VIP-усадьба Куты, 15 км от МКАД по Молодечненскому направлению. Усадьба занимает у…

Параметры недвижимости в Лошанский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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