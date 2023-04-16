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Купить квартиру в Лошанский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошанский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/1 Этаж
€ 14,321
 Трехкомнатная квартира с отдельным входом в д. Щербины Адрес: д. Щербины ❤️Продажа ква…
Квартира 2 комнатыв Лошаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошаны, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 33,326
Продаем двухкомнатную квартиру в аг.Лошаны. В 15 км от Минска. В нескольких км расположен Ис…

Параметры недвижимости в Лошанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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