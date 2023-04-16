Купить квартиру в Лошанский сельский Совет, Беларусь

Квартира 2 комнаты Лошаны, Беларусь 2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж

€ 33,326

Продаем двухкомнатную квартиру в аг.Лошаны. В 15 км от Минска. В нескольких км расположен Ис…