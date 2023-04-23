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Квартиры в Лапичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лапичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лапичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 9,012
Продается 3-х комнатная квартира в а.г. Лапичи.  4/4, кирпичный, площадь 55,4/39,2/5,8,…

Параметры недвижимости в Лапичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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