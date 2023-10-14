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Жильё в Ланский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с садом в Леоновичи, Беларусь
Дом с садом
Леоновичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается  жилой дом  в Несвижском районе, д. Леоновичи Продается жилой дом 62,3 кв.м общей …
€5,422

Параметры недвижимости в Ланский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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