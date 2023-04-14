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Купить недвижимость с бассейном в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
41
Острошицкий сельский Совет
38
Беларучский сельский Совет
31
Логойск
21
Гайненский сельский Совет
17
Плещеницы
16
Швабский сельский Совет
6
Янушковичский сельский Совет
6
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4 объекта найдено
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 407,168
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 45,241
Трёхуровневый дачный дом с баней, бассейном! Адрес: СТ Секунда ❤️Атмосферный трёхуровневый с…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча.  У…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
342 м²
€ 449,695
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте …

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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