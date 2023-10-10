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Жильё с видом на море в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
20
Острошицкий сельский Совет
20
Беларучский сельский Совет
15
Логойск
11
Гайненский сельский Совет
10
Плещеницы
8
Плещеницкий сельский Совет
4
Швабский сельский Совет
3
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Типы недвижимости в Логойский район

квартиры
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Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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