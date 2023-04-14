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Купить дом с видом на горы в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
41
Острошицкий сельский Совет
35
Беларучский сельский Совет
30
Гайненский сельский Совет
16
Логойск
12
Плещеницы
11
Швабский сельский Совет
6
Янушковичский сельский Совет
6
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Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
недорогая
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