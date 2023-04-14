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Купить коттедж с бассейном в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
10
Беларучский сельский Совет
5
Логойск
4
Острошицкий сельский Совет
3
Гайненский сельский Совет
2
Плещеницы
1
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3 объекта найдено
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 407,168
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча.  У…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
342 м²
€ 449,695
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте …

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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