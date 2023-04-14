Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
10
Беларучский сельский Совет
5
Логойск
4
Острошицкий сельский Совет
3
Гайненский сельский Совет
2
Плещеницы
1
Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Домв Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 25,335
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Коробка …
Домв Юхновка, Беларусь
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 243,396
СТОП Вам не надо больше ничего искать Добротный новый дом 15 км от Минска *Московское направ…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
138 м²
€ 153,819
Продается шикарный дом под чистовую отделку в центре города Гродно. Дом находится в Коложско…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
74 м²
€ 46,598
Лот 5402. Одноэтажный жилой дом 1962 года постройки в северо-западной части Бреста, проведен…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 2/25 Этаж
€ 84,709
ЖК «Минск Мир», дом «Сочи»   Дом 18.6 «Сочи» кварта…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 108,578
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Квартира 2 комнатыв Перебродский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Перебродский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 45,241
Продается уютная квартира в санатории на берегу озера. Витебская обл., Миорский р-н, д. Мура…
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 9/9 Этаж
€ 43,884
Продается  1комн квартира в окружении парка у ст.м Партизанская 1) Тишина и чистый сосн…
Домв Каменица Жировецкая, Беларусь
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
230 м²
€ 52,479
Лот 6780. Хотите жить возле моря и Вас не смущает, что это море Брестское?))) Тогда у нас дл…
Домв Лабно-Огородники, Беларусь
Дом
Лабно-Огородники, Беларусь
201 м²
Цена по запросу
Местоположение: д. Лабно-Огородники, в 8 км от г. Гродно. Тихое, экологически чистое место п…
Квартира 4 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 182 м² 2/7 Этаж
€ 407,168
Продажа 4-комнатной квартиры в центре города г. Минск, ул. Грибоедова д.4 Прекрасный вариант…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
95 м²
€ 24,702
House Krasnoarmeyskaya 2 levels, walls - brick, year of construction 2005, the inner area of…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти