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Продажа вилл в Беларуси

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Логойский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 спальни
Логойский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Villa in Krasici, Tivat: One of Two beautiful villas for sale in Krašići. Set in a quiet cha…
€750,000

Параметры недвижимости в Логойский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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