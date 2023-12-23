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Дома в Ладеникский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Отличное расположение, рядом спортивно-биатлонный комплекс. Лес, озеро. Неподалеку находится…
€40,812
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Параметры недвижимости в Ладеникский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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