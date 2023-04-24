Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Гродненский район
  5. Квасовский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Квасовский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 2,884
Местоположение: Квасовский с/с, д.Гривки, СТ «Гарант», дачный участок 12 км от Г…
Дом 2 комнаты в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 24 м² Количество этажей 1
€ 2,884
Местоположение: Квасовский с/с, д.Гривки, СТ «Гарант», дачный участок 12 км от Г…
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 13,968
Продаётся благоустроенная Дача в СТ «Гарант», Квасовский с/с, 12 км от черты гор…
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 12,617
Продается садовый участок с домиком. Находится в семи км от микрорайона «Ольшанка&raqu…
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 28,748
Продается дом готовность 60 % . Дом расположен в садоводческом товариществе » Автомагн…
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 22,530
Дача-усадьба в сказочном месте. Дизайнерскик находки данного строения не перестают удивлять.…
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 6,759
Местоположение: Квасовский с/с, СТ «Гарант», д. Гривки , расположенный в 14 км о…
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 49,565
Участок земли находится в живописном месте крайний возле леса на берегу реки Неман. Дом 7х12…

Параметры недвижимости в Квасовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти