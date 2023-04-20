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Купить недвижимость в Куринский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Куринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Куринский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 68,482
Продаётся новый дом под чистовую отделку 2022 года постройки. Расположенный в лесном массиве…

Параметры недвижимости в Куринский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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