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Жильё в Куриловичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Куриловичи, Беларусь
Дом
Куриловичи, Беларусь
57 м²
€ 3,425
Продается жилой деревенский дом в аг.Куриловичи, Мостовского района.  В доме расположен…

Параметры недвижимости в Куриловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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