Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Курганский сельский Совет
  5. Коттеджи

Коттеджи в Курганский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Алесино, Беларусь
Коттедж
Алесино, Беларусь
Площадь 119 м²
Купить новый коттедж в аг. Алесино! Адрес: аг. Алесино, ул. Молодежная. ❤️ Просторный, стиль…
€34,797

Параметры недвижимости в Курганский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти