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Квартиры в Курганский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кленник, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кленник, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 14,957
Трехкомнатная квартира в агрогородке Кленник  Адрес: аг. Кленник, ул. Торговая   ❤…

Параметры недвижимости в Курганский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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