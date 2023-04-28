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Жильё в Курганский сельский Совет, Беларусь

14 объектов найдено
Дом в Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
130 м²
€ 8,068
Продается недостроенный дом в д. Курганье! Адрс: д. Курганье, ул. Новая ⭕️ О Вашем будущем у…
Квартира 3 комнаты в Кленник, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кленник, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 14,957
Трехкомнатная квартира в агрогородке Кленник  Адрес: аг. Кленник, ул. Торговая   ❤…
Дом в Алесино, Беларусь
Дом
Алесино, Беларусь
46 м²
Цена по запросу
Продается дом, на участке, размером 25 соток в аг. Алесино Смолевичского района. Дом блочный…
Дом в Алесино, Беларусь
Дом
Алесино, Беларусь
46 м²
€ 23,931
Продается дом, на участке, размером 25 соток в аг. Алесино Смолевичского района. Дом блочный…
Дом в Алесино, Беларусь
Дом
Алесино, Беларусь
120 м²
€ 29,008
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение в аг. Алесино, Смолевич…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 5,430
Продается дом в д. Студенка. Минская обл., Смолевичский р-н, 43 км от МКАД.   Одно…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 33,087
Продаётся дача в современном садовом товариществе в живописнейшем месте.  В 4-х километ…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 12,691
Продается дом общей площадью 60.1м2 , расположенный на ровном участке размером 25 соток…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 8,068
Продается дом в деревне Курганье Смолевичского района. Строение выполнено из кирпича.  …
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 10,878
       Московское направление. Уютный теплый, крепкий деревянный дом 199…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 7,252
                          &…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 17,677
Продается бревенчатый жилой дом 47/27/20 с двумя соседними участками общей площадью 40 соток…
Дом в Алесино, Беларусь
Дом
Алесино, Беларусь
91 м²
€ 26,741
Продается дом в аг. Алесино, Смолевичский район (с земельным участком 18 …
Дом в Кленник, Беларусь
Дом
Кленник, Беларусь
50 м²
€ 6,255
Прекрасный ровный участок с минимумом соседей в шикарном месте с отличными подъездными путям…

Параметры недвижимости в Курганский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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