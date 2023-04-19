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Купить дом в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Куренец, Беларусь
Дом
Куренец, Беларусь
47 м²
€ 4,556
Продается дом с удобным транспортным сообщением Адрес: аг. Куренец, ул. Первомайская. ❤️Ходи…

Параметры недвижимости в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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